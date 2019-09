Jongeman maakt moeder jaar lang wijs dat hij aan universiteit studeert tot hij met valse attesten door de man valt Siebe De Voogt

27 september 2019

13u22 0 Brugge Een 24-jarige man uit Willebroek hangt in de correctionele rechtbank van Brugge 3.600 euro boete boven het hoofd voor valsheid in geschrifte. R.K. maakte zijn moeder bijna een jaar lang wijs dat hij aan de KU Leuven studeerde. Hij vervalste zijn schoolattesten en viel zo door de mand.

R.K. werkte het schooljaar 2013-2014 af aan het Atheneum in Boom. In juni kreeg hij te horen dat hij gebuisd was voor z’n eindexamens. De jongeman durfde het slechte nieuws niet te vertellen aan z’n moeder en zette een vernuftig plan op poten. Hij maakte z’n moeder wijs dat hij met glans geslaagd was en een opleiding zou beginnen aan de KU Leuven. De vrouw stelde zich geen vragen. Haar zoon vertrok elke morgen naar de les, maar hing volgens het arbeidsauditoraat in werkelijkheid rond in de buurt. Bijna een volledig academiejaar hield R.K. z’n leugens vol, tot in mei 2015 z’n moeder ontdekte dat ze geen gezinsbijslag meer kreeg. Na contact met de uitbetalingsinstantie bleek dat ze nog schoolattesten van haar zoon moest voorleggen.

R.K. probeerde zijn vel te redden door onder meer z’n inschrijvingsattest van de KU Leuven te vervalsen. Al snel ontdekte de overheid dat de documenten vals waren. Omdat de feiten zich onder meer in Brugge afspeelden, moest de jongeman zich vrijdagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden. Hij kwam echter niet opdagen voor z’n proces. Volgens de arbeidsauditeur waren de praktijken van R.K. “een jeugdzonde”. De jongeman hangt bij verstek een geldboete van 3.600 euro boven het hoofd. Vonnis op 25 oktober.