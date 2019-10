Jongeman krijgt 18 maanden cel voor inbraak in buurt van gevangenis Siebe De Voogt

01 oktober 2019

14u02 0 Brugge Een 23-jarige Bruggeling heeft 18 maanden cel gekregen voor een woninginbraak nabij de Brugse gevangenis. Het parket had nochtans maar 8 maanden gevorderd. G.C. verloor bij de feiten z’n gsm en stuurde z’n toenmalige vriendinnetje enkele dagen later op pad om het toestel te zoeken.

G.C. klom op 1 maart over de omheining van een woning in de buurt van de Rodebeukendreef in Sint-Andries. De man gooide met een baksteen een raam in en doorzocht binnen verschillende kasten. “Buren hadden hem gespot en trommelden verschillende mensen op”, vertelde de procureur. “Toen beklaagde dit opmerkte, nam hij de vlucht.” Een buurjongen slaagde erin om met zijn gsm een foto te maken van G.C. De man kon kort nadien worden opgepakt door de politie. Tijdens de inbraak was C. zijn gsm verloren, maar hij vond er niets beter op dan zijn toenmalige vriendinnetje vanuit de gevangenis op pad te sturen om het toestel te zoeken. Hoewel de twintiger al een ganse reeks veroordelingen op z’n strafblad heeft staan, kwam hij na een maand voorhechtenis vrij. “Beklaagde slaagde er echter in om zowat al zijn voorwaarden te schenden. Hij pleegde zelfs een hele reeks nieuwe feiten: van een poging tot diefstal met braak, tot vernielingen en drugs.” Het parket vorderde 8 maanden cel voor G.C., maar de rechter deed daar dinsdagmorgen nog een flinke schep bovenop.