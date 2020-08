Jongeman beslist te barbecueën in zijn garagebox, maar krijgt brandweer over de vloer Siebe De Voogt

16 augustus 2020

20u06 15 Brugge In de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels was zondagavond even vrees voor een brand. De brandweer stond echter voor een verrassing toen ze op de plaats van de oproep een barbecueënde jongeman aantroffen.

Ongeruste buurtbewoners belden zondag even na 18 uur de hulpdiensten op toen ze rook opmerkten in de omgeving van een woning. Van een brand zou uiteindelijk geen sprake zijn. Een jongeman wilde wat vlees roosteren, maar besloot door het regenweer te barbecueën in een garagebox. Het grillen ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer doofde de barbecue en maakte de jongeman duidelijk dat binnen grillen geen goed idee was.