Jongeman (20) steelt voor 22.000 euro aan iPhones en surfaces bij werkgever en vliegt achter de tralies Siebe De Voogt

21 januari 2020

16u39 0 Brugge Een 20-jarige Bruggeling heeft z’n werkgever voor minstens 22.000 euro bestolen. K.C. maakte 15 iPhones 11 en 5 surfaces van Microsoft buit bij Warehouse Operations in Brugge en verkocht de goederen nadien door. Hij zit sinds vorige week in de cel.

K.C. (20) uit Brugge ging eind vorig jaar aan de slag als magazijnier bij Warehouse Operations in Brugge. Hij stond er in voor de verwerking van leveringen van elektronica. De Bruggeling kampte met financiële problemen en besloot op een tweedehandswebsite zijn eigen iPhone te verkopen. De koper vroeg volgens de jongeman om hem op de hoogte te brengen als hij nog gelijkaardige producten kon bemachtigen. Langzaamaan begon bij K.C. het idee te rijzen om bij zijn werkgever dure elektronicawaren achterover te slaan.

Hij hield 15 iPhones 11 en 5 surfaces van Microsoft achter en verkocht ze door aan zijn contactpersoon. De werkgever van de Bruggeling kreeg echter argwaan. Er bleek immers dat verschillende goederen wél afgeleverd werden, maar niet in het interne systeem terug te vinden waren. Op basis van zijn camerabeelden kreeg hij K.C. als verdachte in het vizier. De volgende nacht werd de jonge werknemer op heterdaad betrapt en in de boeien geslagen door de politie. Hij ging vrijwel meteen over tot bekentenissen. Het totale nadeel ten aanzien van zijn werkgever zou intussen zo'n 22.000 euro bedragen. Niet min, waardoor de onderzoeksrechter eind vorige week besliste om de twintiger aan te houden. Dinsdagmorgen verscheen hij voor de Brugse raadkamer, die besliste om de man een maand langer aan te houden. Dat bevestigt zijn advocaat Bram Elyn. Het gerecht is intussen nog op zoek naar de opkoper van de gestolen elektronica.