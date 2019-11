Jonge zwemmers kunnen in Guilinibad blijven Bart Huysentruyt

03 november 2019

13u33 0 Brugge Door politieke tussenkomst kunnen de jonge zwemmertjes van de Brugse Zwemkring (BZK) toch in het Jan Guilinibad blijven trainen.

Raadslid Sandrine De Crom (Open Vld) bracht het ongenoegen van de zwemclub in augustus op de gemeenteraad. De zwemschool traint sinds jaar en dag op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, telkens twee uur in het Jan Guilinibad. Maar sinds de overname van het zwembad door Farys kon dat niet meer op woensdag- en vrijdagavond. Farys wil immers op woensdag en vrijdag langer openblijven voor publiek zwemmen, waardoor er een probleem ontstond met de zwemuren van de zwemschool.

De oplossing was dat de zwemschool tijdens die momenten gebruik kon maken van het zwembad van het KTA, toch een eind verderop. “Er is een oplossing gevonden, waardoor de zwemmertjes toch in het Jan Guilinibad kunnen blijven”, laat Sandrine De Crom weten.

“Op maandag hebben ze het volledige zwembad ter beschikking en op woensdag en vrijdag twee vrije banen. Het lukt wel, want op woensdag en vrijdag zijn er minder zwemmers dan op maandag. Iedereen is superblij. We zijn Farys en het Brugse stadsbestuur dankbaar dat ze een oplossing hebben gevonden.” BZK traint al 44 jaar in het Jan Guilinibad en vooral mensen uit de buurt laten er hun kindjes zwemmen.