Jonge filmmaker laat Kruispoort zélf vertellen over bruggenellende in Brugge Siebe De Voogt

12 augustus 2019

17u39 0 Brugge Brugge en zijn defecte bruggen. Het is een pijnpunt waar veel automobilisten al op gevloekt hebben. De jonge filmmaker Stijn Vandamme uit Jabbeke verwerkte de kwestie op een originele manier in zijn kortfilm ‘Onderbreking’. In de documentaire vertelt de Kruispoort over zichzelf en de verkeersellende in zijn omgeving. Zaterdag wordt de film voorgesteld aan het grote publiek.

Gepassioneerd is de Jabbeekse hobbycineast Stijn Vandamme (26) zeker en vast. Een vijftal kortfilms staat intussen op zijn palmares en zaterdag wordt zijn volgende productie voorgesteld aan het grote publiek. In ‘Onderbreking’ brengt Stijn een verhaal rond de bruggenellende in Brugge. De kortfilm barst van originaliteit, want het is immers de Kruispoort zélf die vertelt over zichzelf en de omgeving. “Met de radiostem van schepen Nico Blontrock”, glimlacht de Jabbekenaar. “Ik zocht een aparte insteek om de problematiek te verfilmen en kwam zo op het idee om het monument zélf te laten vertellen over de verkeersellende rondom hem.”

Schermclub De Hallebardiers

‘Onderbreking’ is volgens Stijn een soort zelfportret van de Kruispoort. “Ik legde vier dagen lang beelden vast van bestuurders die stilstaan voor de noodbrug en toon ook het vele wachten voor een brug die meer dan eens defect was. Mijn kortfilm gaat evenwel verder dan de verkeersproblematiek alleen, want ik breng bijvoorbeeld ook het verhaal van schermclub De Hallebardiers die in de Kruispoort gevestigd is.”

Gebeten door Brugge

Stijns kortfilms spelen zich steevast af in Brugge. De jonge cineast is gebeten door de stad. “Mensen leven tegenwoordig veel te vluchtig, waardoor veel verhalen verloren gaan. De meeste van mijn films baseer ik op verhalen die ik in de media las. Zo bracht ik een productie over de verdwenen fontein op ’t Zand, ’t Belfort of het Kantcentrum. Ik kies een onderwerp, brainstorm en ga daarna op zoek naar een originele insteek.”

Ik legde vier dagen lang beelden vast van bestuurders die stilstaan voor de noodbrug en toon ook het vele wachten voor een brug die meer dan eens defect was Stijn Vandamme

Enkele kortfilms werden al op filmfestivals in Mechelen en Kortrijk gespeeld. Zijn grote debuut in Brugge, nu zaterdag, vindt hij bijzonder spannend. “Ik ben enorm benieuwd hoe de Bruggelingen mijn docu zullen ontvangen. Zij kijken immers toch nog op een andere manier tegen de problematiek aan dan Mechelaars of Kortrijkzanen. Enkele vrienden en kennissen kregen ‘Onderbreking’ al eens te zien en waren bijzonder verrast. Vooral de originele insteek viel in de smaak. Of ik ooit professionele filmmaker wil worden? Eigenlijk ben ik blij met hoe het nu loopt. Het is een uit de hand gelopen hobby en daar ben ik meer dan tevreden mee. Ik doe m’n eigen ding en spiegel me niet aan anderen. We zien wel hoe ver ik daar in de toekomst mee kom.”

Stijns kortfilm ‘Onderbreking is zaterdag tussen 17 en 19.45 uur gratis te bekijken in zomerbar Fayard, Pelderijnstraat 54 in Sint-Kruis.