Jonge fietser (23) overlijdt op Burg in Brugge Mathias Mariën

21 juni 2020

11u20 102 Brugge In het centrum van Brugge is zondagochtend een jonge fietser gestorven. De 23-jarige man zakte plots in elkaar op de Burg en overleed ter plaatse. Wellicht gaat het om een medisch probleem. “Uit de eerste vaststellingen werd geen betrokkenheid van derden vastgesteld”, zegt procureur Céline D’havé.

Het waren voorbijgangers die tussen 5 en 6 uur het lichaam van de man hadden zien liggen naast zijn fiets. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel nog het overlijden van de twintiger vaststellen. “Omdat de doodsoorzaak onduidelijk is, hebben we een wetsdokter aangesteld. Die kon geen impact of betrokkenheid van derden vaststellen. Wellicht gaat het om een spijtig ongeval”, zegt het Brugs parket. Op camerabeelden is te zien dat de 23-jarige Bruggeling plots neervalt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het dus om een medische aandoening.