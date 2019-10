Jonge feestvierder (23) en politieman ontvangen medaille nadat ze elk drenkeling redden uit ijskoud water: “Zouden het zo opnieuw doen” Mathias Mariën

16 oktober 2019

19u04 0 Brugge Op het stadhuis van Brugge hebben twee helden woensdagavond een medaille van het ‘Carnegie Hero Fund’ in ontvangst mogen nemen. Tom Craeye (23) en politieman Stefaan Mostaert redden eind vorig jaar elk het leven van een drenkeling. Ondanks de erkenning blijven beide Bruggelingen bescheiden. “Ach, natuurlijk zijn we trots. Maar we zouden het zo opnieuw doen”, zeggen Tom en Stefaan.

“Ik ben bijzonder trots deze erkenning te mogen uitreiken. Zowel Tom als Stefaan sprongen met gevaar van eigen leven het ijskoud water in om andermans leven te redden.” Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) spaarde de lof voor Tom Craeye en Stefaan Mostaert niet. Beide heren kregen bloemen, een medaille en een afschrift van het Carnegie Hero Fund overhandigd. Tom omdat hij op 1 november 2018 een zeventiger uit het water redde aan het station, Stefaan omdat hij op 22 december het water insprong aan de Spinolarei om een drenkeling te redden.

Trots

Beide helden namen de mooie woorden en medaille in alle bescheidenheid in ontvangst. “Als politieman is het nu eenmaal mijn taak om het leven van burgers te beschermen”, vertelt Stefaan Mostaert. De man herinnert zich die bewuste 22 december nog goed. De politiepatrouille kreeg een melding binnen van een drenkeling in de Spinolarei, waarna Stefaan en zijn collega’s als eerste ter plaatse waren. In afwachting van een duikteam van de brandweer, sprong de politieman met gevaar voor eigen leven in het ijskoude water. In uniform en met de hulp van een reddingsboei en touw hield Stefaan het hoofd van het slachtoffer ruim tien minuten boven water. De toegesnelde MUG-dienst kon het slachtoffer uiteindelijk reanimeren. Jammer genoeg overleed de man één dag later aan zijn verwondingen, maar dat maakte de heldendaad van Stefaan Mostaert er niet minder om. “Natuurlijk ben ik trots dat ik deze onderscheiding krijg. Maar ik zou het zo opnieuw doen.”

Feestje

Hetzelfde verhaal horen we bij Tom Craeye. De 23-jarige Bruggeling was op 1 november vorig jaar op de terugweg van een Halloweenfeestje, toen hij en zijn vriendin Elisa Maes even voor 6 uur iemand om hulp hoorden roepen aan het station. “Ik dacht eerst dat het om een grap ging", getuigde Tom vorig jaar in deze krant. “Ik riep verschillende keren of het serieus was en besloot dan maar om met mijn fietslichtje in het water te zoeken. Toen we plots een oude man in het water zagen, heb ik geen seconde getwijfeld om hem achterna te springen.” Op die manier redde hij het leven van een 72-jarige man uit Kortrijk. “Eerlijk? Ik had niet verwacht dat ik een medaille zou krijgen. Mijn daad kreeg wel heel wat weerklank na jullie krantenartikel, maar een medaille had ik nooit durven dromen. Natuurlijk ben ik trots", glimlacht Tom, die de bloemen aan zijn vriendin overhandigde. “Van die man heb ik achteraf niks meer gehoord, maar voor mij hoeft dat niet. Ik zou het in een gelijkaardig geval zo opnieuw doen. Elf jaar geleden hebben voorbijgangers mijn vader gered toen hij een hartaanval kreeg langs de Vesten. Als ze hadden gewacht op de hulpdiensten, was mijn vader hier waarschijnlijk niet meer geweest. Ik weet dus wel hoe belangrijk het is om meteen mensen in nood te helpen”, besluit Tom.