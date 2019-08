Jonge dealer ontsnapte vorig jaar nog aan 100 maanden cel, maar staat alweer terecht voor drugsverkoop Siebe De Voogt

19 augustus 2019

16u45 0 Brugge Een 21-jarige Bruggeling moet zich samen met twee anderen voor de strafrechter verantwoorden voor de verkoop van drugs. Opvallend: Arthur B. ontsnapte vorig jaar nog aan 100 maanden cel, maar begon quasi meteen opnieuw te verkopen. “Uit liefdesverdriet”, klinkt zijn uitleg.

Arthur B. (21) is een gekende naam in de Brugse rechtbank. Hij liep vorig jaar in korte tijd een hele reeks veroordelingen op. Zijn laatste dateerde van 15 februari 2018. B. kreeg toen 20 maanden effectief voor een ripdeal en verboden wapenbezit. In het kader van een huiszoeking hadden de speurders een gsm aangetroffen met een filmpje waarin hij een jongeman toetakelde met een buigveer. Met z’n laatste veroordeling rondde de jonge dealer de kaap van de 100 maanden cel. Zijn advocaat Jorn Verminck slaagde erin om in beroep de effectieve celstraffen te laten omzetten in een werkstraf en gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

B. mocht zo op 25 april de gevangenis verlaten. “Maar op 27 november bleek dat hij opnieuw aan het verkopen was”, stelde de procureur maandagmorgen in de Brugse rechtbank. “Beklaagde verkocht niet langer enkel cocaïne en cannabis, maar ook heroïne. We konden 23 afnemers identificeren.” Samen met B. staan ook zijn oude maatjes Guillian D. en Shane M. opnieuw terecht. Het parket vorderde strenge celstraffen voor het drietal. D. vraagt de vrijspraak, terwijl M. bij de rechter aandrong op een straf gekoppeld aan voorwaarden. Arthur B. vroeg opnieuw om een laatste kans. “Na vijf jaar raakte het uit met m’n vriendin, waardoor ik hervallen ben. Ik heb domme dingen gedaan en heb daar spijt van.” Uitspraak op 30 augustus.