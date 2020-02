Jonge dealer komt weg met opschorting van straf, maar wordt nog geen maand later alweer betrapt bij fuif in Entrepot Siebe De Voogt

13 februari 2020

15u51 0 Brugge Een 21-jarige man uit Zwevegem hangt een effectieve celstraf van 1 jaar boven het hoofd voor het dealen van drugs. N.C. kreeg in oktober 2018 de opschorting van straf voor drugsfeiten, maar werd nog geen maand later alweer betrapt bij een fuif in Het Entrepot in Brugge.

De politie hield op 16 november 2018 een anti-drugsactie aan Het Entrepot in Brugge, waar een fuif werd georganiseerd. Enkele agenten zagen hoe N.C. (21) uit Zwevegem allerhande spullen weggooide. “Hij wilde duidelijk ontkomen aan de drugshond”, vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. Bij nadere controle bleek het om 26 pillen xtc, 5 paxons cocaïne en 14 zakjes ketamine te gaan. “Nog geen maand voordien had de beklaagde nog maar probatieopschorting gekregen voor drugsfeiten. Hij is echter gewoon blijven doordoen.” De verdediging drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënt heeft geen makkelijke jeugd gehad", pleitte advocate Silke Brutin. “Hij is momenteel volledig clean. Zijn nieuwe vriendin heeft een positieve invloed op hem.” De rechter toonde alvast zijn onbegrip voor het gedrag van N.C. “Dat is er wat mee lachen, hé?”, foeterde hij. Uitspraak op 12 maart.