Jonge Bruggelingen starten platenzaak: “Vinyl voor een breed publiek” Bart Huysentruyt

10 december 2019

18u22 0 Brugge In de Langestraat in Brugge is de Cherry Picker Store geopend, sinds lang nog eens een nieuwe platenzaak in Brugge. De jonge Bruggelingen Jesse Gryson (25) en Cedric Verstraete (24) maakten er een coole pleisterplek voor muziekliefhebbers van. “We geloven echt in vinyl en mikken op een breed publiek”, zeggen ze.

Een nieuwe platenzaak in Brugge, dat is al even geleden. Bij Rombaux kan je vinylplaten vinden, maar dan vooral gericht op klassiek en jazz. De tweedehandsshop Den Elder, ook in de Langestraat, heeft tussen dde boeken, cd’s en dvd’s ook bakken vinyl staan, maar weinig recent materiaal. En ook in de Fnac kan je wel een vinylplaat vinden. “Maar we vonden toch dat er een leemte was voor jonge mensen", zeggen Jesse Gryson (25) en Cedric Verstraete (24). “Toen we allebei werkzaam waren in de Fnac, hadden we daar hetzelfde idee over. Plots is alles in een stroomversnelling geraakt: we waren het snel eens over het concept en de locatie.”

Gezelschapsspel

De twee werden verliefd op een pand in de Langestraat, nabij de Postbar, De Kelk en The Crash. Het vroegere partijsecretariaat van Groen, ooit ook nog een verfwinkel, stond al een tijdje leeg. “We hebben het pand heel basic ingericht”, zegt Jesse Gryson. “Vooraan liggen de vinylplaten en vind je ook wat cd’s terug. We kiezen voor een heel breed gamma. Muziekliefhebbers vinden er sowieso hun gading. Vooraan staat ook de dj-booth, waar Cedric voor wat sfeer zorgt. Achteraan is mijn biotoop: de bar. We bieden verschillende koffies en bieren aan. Zeker in de weekends kunnen mensen hier grasduinen in de bakken en tussendoor een kopje koffie drinken of een gezelschapsspel spelen.”

Chocoladewinkel

De Cherry Picker Record Store verwijst naar een gekende term bij muziekliefhebbers. Het betekent zoveel als ‘het beste eruit halen’, wanneer je in grote bakken naar muziekpareltjes zoekt. Letterlijk betekent ‘cherry picker’ gewoon hoogtewerker. “We wilden een plaats creëren waar we zelf ook over de vloer zouden komen, als klant”, zegt Cedric Verstraete. “Er is weinig voor jonge mensen, als het over muziek gaat. We mikken hier ook allerminst op toeristen. Commercieel gezien hadden we voor een duur pand in het centrum kunnen kiezen, maar dat zou niet goed voelen. Deze straat behoort samen met de Ezelstraat toe aan de Bruggelingen. Hier voelen we ons thuis. Ons zakenmodel is niet gebaseerd op dat van een chocoladewinkel. We willen niet zoveel mogelijk aan toeristen verkopen met het oog op enorme winstmarges. Wij willen bezig zijn met coole muziek.”

Revival

Vinyl is bovendien aan een revival toe. En op die golf willen de twee vrienden duidelijk mee bewegen. “We vullen elkaar perfect aan. Op dit moment is er nog een takenverdeling tussen enerzijds het platengedeelte en de bar, maar het is de bedoeling dat we het allebei kunnen.” Cherry Picker Record Store is enkel gesloten op maandag. Van dinsdag tot en met donderdag is de winkel open van 10 tot 18 uur, op vrijdag en zaterdag tot 21 uur en op zondag van 12 tot 18 uur.