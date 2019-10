Jonge Bruggelingen moeten werkstraf uitvoeren na gewapende overval op nachtwinkel Siebe De Voogt

14 oktober 2019

14u17 2 Brugge Twee Bruggelingen van amper 19 en 20 jaar oud hebben werkstraffen van 180 en 200 uren gekregen voor een gewapende overval begin dit jaar op een nachtwinkel nabij het Beursplein.

De feiten vonden op dinsdagavond 22 januari plaats. Die avond stuurde C.M. (20) een sms’je naar zijn vriend L.T. (19) en nog een minderjarige. “Ik zit zonder geld”, klonk het bericht. Het drietal vatte het plan op om een nachtwinkel te overvallen. Ze kozen kruidenierszaak Ar-Rahmaan in de Sint-Maartensbilk uit als doelwit. C.M. bedreigde de uitbater met een groot mes en dwong hem samen met z’n kompanen de kassa te legen. Uiteindelijk namen de jonge Bruggelingen met zo’n 200 euro aan cash geld. De bewakingscamera’s van de winkel registreerden de overval, waardoor de politie het drietal dezelfde nacht nog kon oppakken. Tijdens hun verhoor verklaarden ze de overval te hebben gepleegd “uit stoerdoenerij”.

Vorige maand leken de twee meerderjarigen tijdens hun proces tot inzicht te zijn gekomen. “Ik heb veel spijt en wil m’n leven weer op de rails krijgen”, vertelde L.T. “De overval was impulsief en gebeurde zonder nadenken.” C.M. zag naar eigen zeggen het ernst van de feiten niet in. “Pas in de gevangenis is het besef gekomen. Ik kan de tijd jammer genoeg niet terugdraaien en wil de komende tijd bewijzen dat ik volwassen ben.” Het openbaar ministerie vorderde voor beide beklaagden effectieve celstraffen, maar de rechter besliste hen maandagmorgen werkstraffen op te leggen. De jongemannen moeten binnen het jaar 180 en 200 uren gratis werk verrichten voor de maatschappij.