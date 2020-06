Jonge Bruggeling moet na vijfde corona-overtreding 46 uren werkstraf uitvoeren: “Ik zat gewoon te chillen” Siebe De Voogt

23 juni 2020

16u20 0 Brugge Een 18-jarige Bruggeling moet een werkstraf van 46 uren uitvoeren voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. Dat heeft de Brugse strafrechter beslist. T.B. werd tot vijf keer toe betrapt. Naar eigen zeggen wilde hij enkel wat “chillen”.

De jongeman zat op 30 april samen met twee andere jongeren op een bankje aan de Buffelbrug. Hij verklaarde dat hij met hen had afgesproken “om te chillen”. De man was al vier keer eerder geverbaliseerd voor het niet-naleven van de coronamaatregelen, maar bleef zich hardleers opstellen. Een nachtje in de cel was het gevolg. Maar het bleef daar niet bij. Het parket zag immers geen andere uitweg dan de jonge Bruggeling voor de correctionele rechtbank te brengen. Zijn advocaat vroeg de rechter tijdens de behandeling van de zaak tevergeefs om hem de opschorting van straf te geven, maar die ging daar niet op in. Hij veroordeelde T.B. dinsdagmorgen tot een werkstraf van 46 uren. Als hij die niet volledig uitzit, wordt de straf omgezet in 1 maand cel.