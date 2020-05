Jonge bosuil gevonden op begraafplaats in Assebroek: “Dier was verzwakt en is overgebracht naar vogelopvangcentrum” Bart Huysentruyt

04 mei 2020

20u08 0 Brugge Twee medewerkers van de dienst Openbaar Domein in Brugge hebben maandag een jonge bosuil gevonden op de centrale begraafplaats in Assebroek. Het dier was verzwakt.

De bosuil is een frequent voorkomende uilensoort bij ons. Hij bewoont allerlei landschappen, variërend van loof- en naaldbos tot stadsparken en groene woonwijken, waar hij door zijn nachtelijke leefwijze niet altijd opgemerkt wordt. Ook op de centrale begraafplaats in Assebroek woont een koppel bosuilen. De bosuil broedt overwegend in boomholtes en begint al vroeg in het jaar, in februari of maart met het maken van een nest.

Groenmedewerkers Kjel Onderdonck en Halewijn Vitse merkten het verzwakte dier op. “Daarom is contact opgenomen met het VOC, het vogelopvangcentrum", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Na overleg werd het bosuiltje naar het VOC overgebracht voor verzorging. We hopen dat het dier er snel zal herstellen zodat het terug kan worden gezet in zijn oorspronkelijke leefomgeving.”