Jong Male is gelukkig: eindelijk een kunstgrasveld Bart Huysentruyt

25 augustus 2019

15u21 0 Brugge Voetbalclub Jong Male wrijft zich in de handen. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen ligt de nieuwe kunstgrasmat er.

Jong Male traint al jaren op vijf verschillende locaties. Het ligt voor de hand zoiets niet evident is voor een vereniging met 387 leden: niet alleen moet heel wat materiaal dubbel aangekocht worden, het is ook niet efficiënt. “Het is nooit makkelijk om een oplossing te bedenken, dat heeft hier ook zijn tijd gekost”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Maar met een kunstgrasveld lossen we al een deel van de problemen op. Er kan meer op gespeeld worden.”

Uitbreiding op de bestaande locatie aan Maleveld bleek ruimtelijk onmogelijk. Het alternatief, de opmaak van een plan rond de Aardenburgseweg, werd door aanhoudend buurtprotest stopgezet.

De heraanleg van het kunstgrasveld werd ook aangegrepen om een aantal maatregelen te nemen die het energieverbruik beperken. Vooreerst zijn een aantal verlichtingspalen verplaatst. “Daarnaast hebben we als stadsbestuur ook geïnvesteerd om een relighting van het voetbalveld te voorzien: niet alleen wordt de bestaande verlichting vervangen door energiezuinigere ledverlichting. De veldverlichting kan nu in verschillende standen geschakeld worden. Het is niet altijd nodig om een volledig veld te verlichten of het maximaal vermogen te benutten”, zegt Demon.