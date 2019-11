Jong koppel opent originele tea-room in Mariastraat: “Een stukje licht én groen in het midden van de binnenstad” Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

20 november 2019

16u34 7 Brugge Het koppel Thomas Schuyten (36) en Jane Jooris (26) heeft in de Mariastraat in hartje Brugge de nieuwe tea-room Basiel Urban Greenhouse geopend. Het koppel creëerde er een serre met planten die over balustrades hangen en die er ook te koop zijn. “Het is echt een stukje licht én groen in het midden van de stad”, zeggen ze.

Thomas en Jane hebben geen horecaverleden. Het Brugse koppel woonde lange tijd in de buurt van het pand dat ze in 3,5 jaar tijd hebben verbouwd. Daarvoor stond het ook al een hele poos leeg. In een ver verleden was daar het restaurant Miramar gevestigd. Thomas Schuyten heeft een eigen bijleskantoor in Brugge, terwijl Jane als ambtenaar aan de stad is verbonden. Samen besloten ze toch te kiezen voor een eigen horecazaak. “We waren al zo lang verliefd op het pand", zeggen ze.

Tot in de toiletten

“De verbouwingswerken waren niet min: we hebben alles eruit gehaald, behalve de voor- en achtergevel. Het is ingericht zoals wij het wilden: met grote ramen en aan de achterzijde een veranda. Dat creëert heel veel lichtinval en het gevoel dat je in een serre zit. Want het concept is duidelijk: we zijn grote plantenliefhebbers en hebben dus gekozen voor heel veel groen in het interieur, tot zelfs in de toiletten toe.”

Franse bulldog

Basiel Urban Greenhouse is verder vooral strak ingericht met veel wit en zwart. Die kleuren refereren, net als de naam, naar de hond van het koppel. Dat is een Franse bulldog met de naam....Basiel. “Hij is echt wel de mascotte van de zaak”, zeggen ze. “Verder bieden we een aantal koffies aan, maar ook thee en vers geserveerde sapjes. Er is ook verse soep en taart, huisgemaakte cake en kleine hapjes zoals burrata’s. Wil je de koffie of soep hier niet consumeren, dan kan je die ook gewoon meenemen.” In het eerste gedeelte van het pand is er ook ruimte voor wat decoratieve spullen, die Jane eigenhandig heeft gekozen. Je kan niet alleen de planten van Basiel aankopen, ook de lampen of andere interieurspullen zijn er te koop. Leuk is ook dat het gebouw uit verschillende verdiepingen bestaat. Zo kan je er zelf je favoriete stekje uitkiezen.

Stadstuin

Hoewel de zaak nog maar pas is geopend, valt die al in de smaak bij de ouders van kinderen die in de Frères les volgen. De school is immers de buur van deze horecazaak, die je ook kan betreden langs het Guido Gezelleplein. Er is ook een zonnige stadstuin waar je, vooral in de lente en zomer, kan genieten van een kop koffie of een kom soep. Basiel Urban Greenhouse is van woensdag tot en met zondag geopend tussen 9 en 18 uur. De sluitingsdagen zijn maandag en dinsdag. Tijdens de schoolvakanties wordt ook de dinsdag een openingsdag.