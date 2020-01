Johan (71) wanhopig op zoek naar werkbank van grootvader: “Emotioneel van heel grote waarde” Mathias Mariën

23 januari 2020

17u28 0 Brugge Bruggeling Johan Mortier (71) zit in zak en as nadat zijn vrienden van de toneelvereniging per abuis de werkbank van zijn grootvader naar het containerpark brachten. De zeventiger trok persoonlijk naar het recyclagepark, werd doorgestuurd naar het afvalverwekingsbedrijf in Eeklo ... en stelde vast dat zijn werkbank wellicht nog niet is verloren. “De meest logische verklaring is dat voorbijgangers de werkbank hebben meegenomen van het containerpark. Ik zou die enorm graag terughebben. Emotioneel is het van heel grote waarde voor mij”, zegt Johan.

Een vergissing met pijnlijke gevolgen, anders valt het voorval in Zaal De Violier van afgelopen weekend niet te omschrijven. Johan Mortier (71) is er al jarenlang conciërge. Op de zolder van het gebouw staan traditiegetrouw heel wat spullen en decorstukken van de lokale toneelgroep. Stond al dertig jaar in diezelfde ruimte: de werkbank van de grootvader van Johan Mortier (71). “Het stond altijd op dezelfde plaats onder het venster", zegt de zeventiger.

Containerpark

Afgelopen zaterdag liep er iets mis met de communicatie. Een lid van de toneelgroep besloot grote kuis te houden op zolder en de overbodige stukken naar het containerpark te brengen. “Nochtans was die man op de hoogte welke stukken géén eigendom waren van de groep. Maar ondanks de waarschuwing heeft hij toch opdracht gegeven om mijn werkbank richting containerpark te brengen”, zegt Johan Mortier geëmotioneerd. “Op zich is de werkbank niks meer waard, maar voor mij persoonlijk heeft die wel een hele grote emotionele waarde.” De man merkte zondagavond de vergissing op. Ondertussen heeft Johan het mogelijke traject van zijn werkbank al tot in de details uitgewerkt. De werkbank arriveerde op zaterdag 18 januari om 15u26 in het kringlooppark van Moerkerke. “Maandag ging ik ook meteen zelf naar het containerpark. Hoewel het gesloten was, konden de werkmannen me toch vertellen dat de inhoud van de container al was vertrokken richting het afvalverwerkingsbedrijf in Eeklo”, aldus Mortier. De zeventiger trok richting Oost-Vlaanderen en mocht aanwezig zijn toen de container werd geleegd. Wat bleek? Van de werkbank was geen spoor. “Waarschijnlijk hebben enkele voorbijgangers de werkbank uit de container gehaald en die meegenomen voor persoonlijk gebruik, als etalagestuk, of misschien zelfs om door te verkopen”, zucht Johan. “Ik zou mijn werkbank enorm graag terughebben en ben zelfs bereid ervoor te betalen.”

Wie meer informatie heeft over deze werkbank, of wie weet waar hij zich bevindt kan steeds contact opnemen met Johan Mortier via hetopendeurtje@gmail.com of 0476/39.78.35. Een beloning wordt voorzien.