Joachim Boudens en Gert De Mangeleer openen ‘Bar Bulot by Hertog Jan’ Redactie

21 oktober 2019

11u42 18 Brugge Bar Bulot by Hertog Jan*** is de gloednieuwe à la carte brasserie van topchef Gert De Mangeleer en topsommelier Joachim Boudens. Oorspronkelijk ontstaan als tijdelijk seafoodrestaurant afgelopen zomer, is Bar Bulot vandaag “een volwaardig restaurant dat zowel vis- als vleesliefhebbers verleidt”, zo klinkt het in een persbericht. Bar Bulot opent zijn deuren op woensdag 23 oktober.

Gert De Mangeleer en Joachim Boudens lanceerden afgelopen zomer met Bar Bulot een gloednieuw project op de allereerste locatie van Hertog Jan én de voormalige thuisbasis van L.E.S.S. aan de Torhoutsesteenweg in Brugge. Het tijdelijke restaurant heropent zijn deuren nu definitief, compleet met een vernieuwd interieur en een nieuwe kaart.

Om hun brasserieplannen vorm te geven kozen ze dus de plek uit waar het voor hen allemaal begon. “Dankzij de stijlvolle aankleding en warme sfeer waan jij je hier in een grootstedelijke klassebrasserie. Dankzij de nostalgische brasseriesfeer wordt Bar Bulot een plek waar alles mogelijk is: een zakelijke bespreking, een weerzien met vrienden, een romantische tête-à-tête of genieten met de hele familie”, zo klinkt het.

Aan het roer van Bar Bulot by Hertog Jan*** staan gastheer Maxime Depreitere en Chef Pieter Lefevere die aan Frans-Belgische signatuurgerechten als tomaat garnaal en tournedos au poivre een hedendaagse uitvoering geven. Daarbij schenken ze vooral Franse en Europese wijnen. Voor wie het wat meer mag zijn is er de exclusieve selectie “trésors de la cave” van Hertog Jan***.

“Of je nu reserveert voor een ingedekte tafel bij kaarslicht of een zitje op het terras – dat vanaf de lente toegankelijk is – in Bar Bulot geniet je steevast van onvervalste brasserieklassiekers. Alles uiteraard van een superieure kwaliteit, met een hoge afwerkingsgraad en met oog voor detail, zoals je dat gewoon bent van het Hertog Jan-team.”