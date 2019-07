Jeuken de vingers? Speel piano op terras van URB EGG-café Bart Huysentruyt

23 juli 2019

16u45 0 Brugge Niet alleen het URB EGG-café in de Vlamingstraat, maar vooral hun openluchtpiano op het terras is een attractie in Brugge.

Het pop-upcafé voor de Stadsschouwburg draait op volle toeren, maar dat komt ook deels dankzij de piano die in het midden van het terras staat. Het muziekinstrument inspireert voorbijgangers om even een deuntje te spelen en dat zorgt voor een aparte sfeer op het pleintje. “Aangezien we als horecazaak geen boxen mogen hangen en dus geen muziek mogen spelen, hebben we een alternatief gezocht”, zegt Pieter Loosveldt. “De piano wordt heel druk bespeeld, bijna constant zelfs. We zijn heel tevreden, want het zorgt voor sfeer.”