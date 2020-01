Jeugdwedstrijd KV Oostende loopt volledig uit de hand: spelers, ouders en trainers gaan op de vuist na verbale agressie langs de zijlijn Mathias Mariën

30 januari 2020

10u41 18 Brugge Een jeugdwedstrijd tussen KSK Steenbrugge en KV Oostende is woensdagavond vlak na het laatste fluitsignaal stevig uit de hand gelopen. Minstens vijftien spelers, trainers en ouders gingen op de vuist na een discussie over een al dan niet onterechte rode kaart. Diverse ouders zouden spelers van Oostende eerder al de hele wedstrijd verbaal uitgedaagd hebben, waarna die reageerden. “Onze diensten zijn met verschillende patrouilles ter plaatse gegaan om de gemoederen te bedaren”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Het decor: een grasmat in het Daverlopark in Assebroek. De inzet: drie punten. De deelnemers: de U17 van Steenbrugge en KV Oostende. Voor aanvang van de wedstrijd leek het een doordeweekse voetbalwedstrijd te worden tussen twee jeugdploegen. Negentig minuten later stonden er echter bijna evenveel politiemensen als voetballers op het veld van Steenbrugge, een provinciale voetbalclub uit Brugge. Vlak na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter kwam het tot een hevig oplopende discussie waarbij minstens 15 spelers, trainers en ouders betrokken waren. Het kwam tot het betere duw- en trekwerk, waarbij ook de harde scheldwoorden niet geschuwd werden. Een omstander zag dat de situatie uit de hand liep en alarmeerde de politie.

Ouders mee aan de oorzaak

Verschillende patrouilles van de Brugse politie snelden omstreeks 21.30 uur het veld op en probeerden beide partijen te kalmeren. Dat lukte uiteindelijk relatief snel. Volgens de verklaringen ter plaatse was een discutabele rode kaart voor een speler van KV Oostende - nadat het eerder al een zeer potige pot voetbal was geweest - de druppel die bij beide partijen de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Van geroep en getier kwam het tot schelden, waarna het eindigde in hevig duw- en trekwerk en fysieke agressie. Alles behalve mooie reclame dus voor het jeugdvoetbal. Zeker omdat verschillende ouders langs de zijlijn mee aan de oorzaak lagen. Al de volledige wedstrijd waren ze spelers van KV Oostende verbaal aan het uitdagen. Na de wedstrijd gingen enkele tieners verhaal halen, waarna het tot een confrontatie kwam. Bij de politie bevestigen ze het incident. “Volgens de melding waren meer dan 15 personen aan het vechten. Daarop zijn onze diensten ter plaatse gegaan", bevestigt woordvoerster Lien Depoorter.

“Uiteraard staat dat haaks op de waarden en normen die we onze jeugdspelers willen meegeven. Intern zullen we hen dus zeker aanpakken. Ondertussen hebben delegaties van beide ploegen al samengezeten om alles te bespreken Bram Keirsebilck

Intern aanpakken

Bij thuisploeg KSK Steenbrugge geven ze toe dat de situatie na de wedstrijd uit de hand liep. “Veel commentaar gaan we daar echter niet op geven", zegt de jeugdvoorzitter. “Er heeft een incident plaatsgevonden, maar het is onze intentie om dat op te lossen tussen beide voetbalteams.” Bij KV Oostende betreuren ze het voorval. “Het gaat om enkele van onze spelers die ingegaan zijn op de verbale uitdaging van ouders langs de kant van het veld. Daarna is het verder uit de hand gelopen", zegt woordvoerder Bram Keirsebilck. “Uiteraard staat dat haaks op de waarden en normen die we onze jeugdspelers willen meegeven. Intern zullen we hen dus zeker aanpakken. Ondertussen hebben delegaties van beide ploegen al samengezeten om alles te bespreken.” Voor de liefhebbers van het provinciale voetbal: de wedstrijd was vlak voor de vechtpartij geëindigd op 1-1.