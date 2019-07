Jeugdschepen mee op kamp met verenigingen: “Zelfs mee in de rivier gesprongen” Bart Huysentruyt

12u56 0 Brugge Schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a) bezoekt samen met de jeugddienst enkele Brugse jeugdverenigingen tijdens hun zomerkamp.

“Als schepen van Jeugd wil ik dicht bij de Brugse jeugdbewegingen staan”, verklaart hij zijn actie. “Een bezoek op hun kamp is de ideale manier om informeel kennis te maken. Bovendien is het leuk om de verschillende werkingen te leren kennen. Samen met de jeugddienst reden we van Nederland naar diep in de Ardennen, en zelfs tot in Luxemburg om de kampen te bezoeken. We brachten een bezoekje aan Scouts en Gidsen Karel de Goede, Zeescouts St-Leo, KSA Sint - Lenaert Dudzele, scoutsgroep A. De Pauw, KSA spiko, KSA Ten Briel, KSA Sint-Kruis en Male, Scouts Sint-Hubertus en 11e-22e FOS De Boekaniers. We hadden iets lekkers mee voor de leden, maar daarvoor moesten ze natuurlijk wel een opdracht doen. Zoals per twee met één been aan elkaar gebonden een parcours afleggen en dit sneller dan de schepen en het diensthoofd jeugd”, vertelt Goderis.

De jongste schepen waande zich zelf terug op kamp. “Bij het laatste bezoek sprong ik zelfs eventjes mee in de rivier (lacht).”