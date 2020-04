Jeugdhulpvoorziening De Patio opent noodopvang voor kwetsbare jongeren: “We voelden ons moreel verplicht om iets te doen” Bart Huysentruyt

06 april 2020

10u47 0 Brugge In samenwerking met het agentschap Opgroeien en partners De Zandberg en Binnenstad opent de Brugse jeugdhulpvoorziening De Patio vanaf maandag een noodopvang voor kwetsbare kinderen. Er is plaats voor vier kinderen tussen 6 en 12 jaar die zich in een onveilige thuissituatie bevinden en door de corona-situatie nergens anders naartoe kunnen.

“We voelden ons moreel verplicht om iets te doen”, zegt Hans Paredis, algemeen directeur van De Patio. De opvang wordt gerund met medewerkers van De Patio zelf, maar ook met medewerkers van Opgroeien. “Er is in ons gebouw een verdieping vrijgemaakt met slaapkamers en ook een aparte leefruimte voor de jonge kinderen. Normaal vangen we jongens op tussen de 12 en 18 jaar, maar naast deze adolescentenwerking mikken we nu op jongens en meisjes die in de lagere school zitten en die uit hetzelfde gezin komen. Daar is de nood voorlopig het hoogst. Het gaat om kinderen van wie de veiligheid in gedrang is en waar we ons ernstige zorgen om maken. Dit kan om diverse redenen zijn: mogelijk fysiek geweld of emotionele verwaarlozing.”

De kinderen kunnen wel dagelijks in contact blijven met hun ouders via telefoon of Skype. En in uitzonderlijke gevallen kan onder heel strikte voorwaarden bezoek toegelaten worden. Het initiatief brengt ook solidariteit teweeg uit het netwerk van De Patio. Laurence en Daniel Jecjic, de eigenaars van een B&B en de tapasbar Malabar, zorgen voor de maaltijden in de weekends en dus ook in het paasweekend. De scouts 39° FOS De Menapiërs sjorren een heus speelplein in de tuin. Het Vrij Technisch Instituut Brugge zorgt voor extra beschermingsmateriaal.