Jeugdbewegingen krijgen hygiënepakketten om zorgeloos de zomer door te komen Bart Huysentruyt

26 juni 2020

18u14 0 Brugge Met de hygiënepakketten van de Ambrassade en de jeugddienst van Brugge, én de extra financiële steun uit het noodfonds, kunnen de Brugse jeugdbewegingen zorgeloos de zomer in.

Meer dan 1.700 gratis hygiënische pakketten van de Ambrassade liggen klaar om uitgedeeld te worden. Als een van de twee verdeelpunten in West-Vlaanderen is Brugge klaar om jeugdverenigingen van de stad en ver daarbuiten in alle veiligheid op kamp te laten vertrekken. Schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a) en schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) hielpen vrijdag mee om de pakketten uit te delen.