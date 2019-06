Jette (71) viert halve eeuw ‘spekken verkopen’: “De tijd bleef stil staan” Bart Huysentruyt

18 juni 2019

13u56 0 Brugge “We moeten nog maar zeggen dat er nieuwe snoep op de markt is, of Jette heeft het in huis." Eén van de klanten is lyrisch over het kruidenierswinkeltje van Henriette Ameloot (71) en Raf De Visch (78). Exact een halve eeuw geleden zijn ze met de ‘spekkewinkel’ gestart. “Ik kom zo graag in contact met de jonge gasten”, zegt ‘Jette’.

Zeg nooit Henriette tegen Henriette. Jette is de roepnaam van Henriette Ameloot (71). Ze staat deze maand 50 jaar in ‘t winkeltje in de Smallestraat in Koolkerke. Een speciaal jubileum, want ze zijn niet dik gezaaid de kruidenierswinkeltjes in kleine gemeenten. Wie het buurtwinkeltje in Koolkerke, naast de school De Smalle, binnengaat lijkt decennia terug te keren in de tijd.

“Ik ben hier op mijn 21ste begonnen”, lacht ‘Jette’. “Op 14 juni 1969 om precies te zijn. Ik was pas een week getrouwd met Raf en toen nam ik de winkel over. Dat was een hele stap voor een meisje die het boerenleven gewoon was. De vorige uitbaatster was amper vijftig jaar, maar wilde iets anders doen. Dit was bekend terrein voor mij, want ik kwam hier zelf vaak. Dat we onlangs dus vijftig jaar getrouwd zijn, dat kun je wel raden.” Een dubbel jubileum voor de sympathieke Brugse, waar het sappige dialect over de toonbank rolt.

Ze weet het nog allemaal goed, zegt ze: de tijd dat Koolkerke nog een handvol kruidenierszaken telde. “Ik ben altijd gebleven, ik wist niet wat ik anders zou doen. De kinderen van de school komen hier om snoep. En ik hou van hun aanwezigheid. Het houdt me jong. Het is leuk communiceren met hen.”

Maar ze verkoopt ook nog tal van andere droge voeding. Het is een winkel met een zeer divers assortiment, van keukenhanddoeken, waspoeder tot spekken en toespijs. Want ook de plaatselijke bevolking, de ouders en de leerkrachten van de school lopen er binnen en buiten. “Och, ze komen zelfs via de achterdeur”, lacht Jette. “Dat maakt allemaal niet zo veel uit hier.” Soms sluit de bazin haar zaak...omdat ze zelf op boodschappen is. “Ach, daar wordt ook niet van opgekeken. Als ik terug ben, dan doe ik gewoon weer open.”

Het koppel heeft een ‘bezoekersstoel’ in zijn living staan. “Sommigen komen hier hun hart luchten en nemen intussen een boodschap mee. De bel rinkelt hier de hele dag lang. Onze pastoor zei weleens: ‘Er wordt meer gebiecht bij jou dan bij mij’ (lacht). Dat is grappig, want de kerk ligt hier om de hoek. Alles wat hier wordt verteld, blijft geheim (lacht).”

Reden om te stoppen is er voorlopig niet. Het kranige koppel blijft Koolkerke trouw. “We zijn trots dat we dit al zo lang kunnen doen. We doen het ook gewoon heel graag. Zolang de gezondheid het toelaat, blijven we open.”