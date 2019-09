JCI ruimt zwerfvuil op (en zoekt helpende handen) Bart Huysentruyt

18 september 2019

14u13 0 Brugge Na het succes van vorig jaar zet JCI (Junior Chamber International) opnieuw haar schouders onder de organisatie van World Cleanup Day. Op zaterdag 21 september neemt de afdeling in Brugge deel aan deze wereldwijde opruimactie.

Tijdens de succesvolle editie werd met 70 enthousiastelingen de omgeving rond het Koningin Astridpark zwerfvuilvrij gemaakt. “Dit jaar zijn we aanwezig op het Bargeplein”, zegt voorzitster Nele De Roos. “Het probleem van zwerfvuil wordt vaak onderschat en met onze onze deelname aan de World Cleanup Day willen we bewustwording creëren rond deze problematiek.” Nele De Roos nodigt iedereen uit om JCI Brugge te helpen tijdens de actie: “Dit jaar mikken we op 150 deelnemers. Jong en oud is welkom, want vele handen maken licht werk. Het geeft echt voldoening om eventjes van je tijd te investeren in dit prachtige initiatief. We zijn aanwezig op het Bargeplein tussen 9 en 13 uur.”