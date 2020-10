Jasper Pillen (36) mag de Kamer in, dankzij ministerpost Van Quickenborne Bart Huysentruyt

10u27 0 Brugge Bruggeling Jasper Pillen (36), fractieleider voor Open Vld in de gemeenteraad, mag de Kamer van Volksvertegenwoordigers in. Als eerste opvolger van Vincent Van Quickenborne, die minister van Justitie wordt, maakt hij die stap.

Op zijn Facebookpagina bedankte Jasper Pillen donderdagochtend al zijn volgers en stemmers. Door de keuze van Vincent Van Quickenborne om minister te worden in de nieuwe regering, kan Pillen dus de nationale politiek in. Jasper Pillen was 7 jaar Jong Vld-voorzitter in Brugge en 4 jaar nationaal ondervoorzitter onder Philippe De Backer. Hij zetelt sinds januari 2013 in de Brugse gemeenteraad. Jasper Pillen volgt straks Ann Soete op als schepen van Burgerlijke Stand, Bevolking en Onderwijs. Dat gebeurt in principe op 1 juli 2021.