Jasper Pillen (36) legt eed af als Kamerlid: “Dit komt totaal onverwacht” Bart Huysentruyt

01 oktober 2020

18u53 1 Brugge Bruggeling Jasper Pillen (36) heeft donderdag de eed afgelegd als kersvers Kamerlid. Hij komt als eerste opvolger de Kamer binnen, dankzij de ministerpost van Open Vld-partijgenoot Vincent Van Quickenborne.

“Dit komt totaal onverwacht”, was de eerste reactie van Pillen, die in juli volgend jaar ook schepen wordt in Brugge. “Ik werk al twaalf jaar als ambtenaar, 9,5 jaar daarvan voor een minister. Toen duidelijk werd dat Alexander De Croo eerste minister zou worden, moest er een sterke man de lijn van de partij in de gaten houden. Dat werd dan Vincent Van Quickenborne, met al zijn ervaring in de politiek. Zo kwam ik in de Kamer terecht.” Pillen is een politicus in hart en nieren en wil er het allerbeste van maken. “Ik ga keihard werken. Defensie en mobiliteit liggen me daarbij het beste, al moet ik met de partij nog bepalen wat mijn belangrijkste thema’s worden.”