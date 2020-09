Jana Knockaert staat met BS Brugge op enkele dagen van competitiestart: “Behoud afdwingen is enige ambitie” Bjorn Vandenabeele

29 september 2020

07u28 0 Brugge Blue Stars Brugge staat op enkele dagen van de eerste afspraak in tweede landelijke. De nieuwkomer in de reeks opent komend weekend het seizoen met een duel met Wytewa Roeselare. Net als Blue Stars een nieuw gezicht in landelijke.

Jana Knockaert beseft dat het een moeilijk seizoen zal worden, maar ze begint er vol goede moed en bedoelingen aan. “We hebben een jong en enthousiast team, maar daardoor ook een team dat nog erg veel moet leren”, geeft Knockaert meteen toe. “De voorbereidingen op het seizoen begonnen aanvankelijk buiten, zonder dicht contact, maar uiteindelijk wordt er weer binnen getraind.”

“We waren nog niet voltallig voor een training of match, dus eens iedereen present zal zijn, zal dat gunstig zijn naar de toekomst toe. De oefenmatchen toonden alvast duidelijk aan wat de werkpunten van de ploeg zijn”, stipt Knockaert aan. “Uit elke wedstrijd leer je wel iets. Het winnen was niet zo belangrijk, maar het leren samenspelen en werken voor elkaar wel. Elke match werd door de coach geanalyseerd en daarop stemt hij dan weer de volgende training af. Dat zal ons zeker helpen.”

“Onze ambitie voor het komende seizoen is het behoud afdwingen”, gaat Knockaert voort. “Als ploeg zijn we realistisch. Als nieuwkomer zal het moeilijk worden, maar we zijn gemotiveerd om dat doel te verwezenlijken. Elke match is belangrijk. Tegen de sterkere ploegen om uit te leren en tegen de evenwaardige ploegen om van te winnen. Hopelijk wordt het, ondanks de coronasituatie, een volwaardige competitie zodat we elke week kunnen bijleren en aan het eind van het seizoen onze doelstelling verwezenlijken.”

Draad weer oppikken

“De competitie-opener tegen Wytewa is al meteen een belangrijk duel met een ploeg die net als wij uit provinciale komt. Er zal binnen de ploeg wel wat spanning zijn. Vandaar dat onze eerste opdracht moet zijn om de match met volle focus en wilskracht aan te vatten. Ik verwacht dat Roeselare ook meteen zal willen winnen, dus het zal zeker geen gemakkelijke wedstrijd worden”, aldus nog Knockaert. “Bij aanvang van het seizoen was er in het team toch wel angst om weer een contactsport te beoefenen. Momenteel gaat iedereen er in de mate van het mogelijke goed mee om. De maatregelen in de sporthal zorgen toch voor een veilig gevoel. We beseffen wel allemaal dat het geen makkelijk jaar zal worden. Het zal belangrijk zijn om na de tegenslagen van de voorbije maanden de draad samen weer op te pikken en hard te werken.”