Jan Breydel: sinds 44 jaar de thuishaven van Club én Cercle Bart Huysentruyt

10 januari 2020

16u49 0 Brugge In 1973 nam het toenmalige stadsbestuur van Brugge onder impuls van burgemeester Michel Van Maele het initiatief een gemeentelijk stadion te bouwen voor Club Brugge en Cercle Brugge. Alles samen is dat goed voor 44 jaar gezamenlijke geschiedenis.

Van Maele had eerder al Cercle uit de financiële moeilijkheden gehaald door de stad het Edgard De Smedtstadion te laten aankopen. In 1973 zat Club aan de grond; de grote recettes uit de thuiswedstrijden wogen niet op tegen de dure buitenlandse transfers van Rensenbrink en Houwaart. Door de verhuizing naar een nieuw stadion in eigendom van de stad kon Club weer naar adem happen doordat het nu over de mogelijkheid beschikte het Albert Dyserynckstadion (De Klokke) te verkopen, wat het in 2000 ook deed: toen werd het Albert Dyserynckstadion verkocht aan een projectontwikkelaar en ruimde het plaats voor een woonproject. Dit bracht de clubkas zo’n 2,5 miljoen euro op. Sindsdien spelen beide teams in hetzelfde stadion. “Maar de ambities van Club en Cercle zijn in de loop der jaren anders geworden", stelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vast. “Het is logisch dat beide sportteams een eigen identiteit zoeken om te groeien.”