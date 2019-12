Jade (23) schrijft haar eerste fantasyboek: “Hier droom ik al jaren van” Bart Huysentruyt

13 december 2019

12u47 0 Brugge Jade Delecluyse (23) uit Sint-Kruis heeft haar eerste boek ‘Terug naar Tìr - Leven in twee werelden’ uit. “Het is een fantasyverhaal dat zich vooral richt op jongvolwassenen", zegt de leerkracht Engels aan het Sint-Andreasinstituut.

Het verhaal gaat over Iris, een normaal meisje van zeventien. Er is één iets dat haar anders maakt. Iris heeft al sinds ze zich kan herinneren dezelfde droom. Elke nacht heeft ze dezelfde nachtmerrie. Tot op de nacht van haar zeventiende verjaardag. Die nacht droomt ze over een wereld waar alles anders is. “Het idee van een eigen boek leeft al sinds mijn zeventiende”, vertelt Jade Lieve Els Delecluyse, zoals haar auteursnaam luidt.

Ierland

Tijdens de zomer trekt Jade het liefst rond met haar rugzak in Groot-Brittannië en Ierland. Het grootste deel van haar roman is dan ook geschreven tijdens een zomer in Bristol, waar ze in een pub werkte.

Het land Tìr is sterk geïnspireerd door Ierland en veel plekken hebben dan ook Ierse namen gekregen.

Het boek telt 280 pagina’s en kost 21,99 euro. Bestellen kan bij de auteur zelf of op www.boekscout.nl.