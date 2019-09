Jacko de papegaai (30) is terecht na oproep van baasje in uw krant Siebe De Voogt

08 september 2019

12u39 42 Brugge Jacko, een 30 jaar oude papegaai uit Sint-Michiels, is terecht nadat hij een gans weekend vermist was. Amper anderhalf uur nadat zijn baasje Jelmer De Pestel (30) een oproep deed via deze krant, dook Jacko op bij WZC Ten Boomgaarde. “Een ganse opluchting”, reageert Jelmer. “Want het beestje is me bijzonder dierbaar.”

Jelmer De Pestel (30) uit Sint-Michiels was ten einde raad, toen hij zondag deze krant contacteerde om zijn papegaai Jacko (30) terug te vinden. “We zijn al sinds onze geboorte een onafscheidelijk duo. Ik wil hem zo snel mogelijk terug", vertelde de man. Anderhalf uur na zijn oproep werd Jelmer gecontacteerd door het personeel van WZC Ten Boogaarde in Sint-Michiels. “Verpleegsters hadden Jacko zien zitten op een terras op de derde verdieping” zegt Jelmer. “Ze hadden het artikel op HLN.be gelezen. Ik ben in m’n wagen gesprongen en ter plaatse gereden. Jacko kwam meteen in m'n hand gekropen.”

De grijze roodstaartpapegaai wist vrijdagmorgen op eigen houtje zijn kooi open te krijgen in de woning van Jelmer in Ter Zwanekerke, vlakbij de kerk van Sint-Michiels. “Via een kier voor onze katten in de veranda is hij naar buiten geglipt”, vertelt de man. “Ik ben ’s middags meteen van mijn werk naar huis gekomen, maar van Jacko was geen spoor meer.” Jelmer zette afgelopen weekend verschillende zoekacties op poten. “Ik ging vanmorgen en gisterenavond al vruchteloos op zoek en verspreidde ook al affiches in de omgeving. Zes jaar geleden was hij op een dag al eens spoorloos verdwenen. Toen hebben we hem pas na zes dagen teruggevonden.” De papegaai is het dierbaarste bezit van Jelmer. Het duo is al sinds hun geboorte onafscheidelijk. “Jacko is bijzonder tam en gaat zelfs met mij onder de douche. Samen kijken we ook geregeld televisie. Hij doet geen vlieg kwaad.”