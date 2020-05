Jaarverslag Raakvlak 2019 blikt terug op een jaar vol hoogtepunten Mathias Mariën

14 mei 2020

16u59 1 Brugge Het Brugs stadsbestuur heeft het jaarverslag 2019 van de Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge en Ommeland Raakvlak ontvangen. “2019 was een goed jaar voor Raakvlak”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

In het jaaroverzicht staat een overzicht van hun grootste activiteiten op het vlak van archeologie, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. De topvondsten van het Beursplein komen er aan bod en krijgt men een blik achter de schermen op wat Raakvlak als onroerend erfgoeddienst allemaal doet voor Brugge en Ommeland, of wat de rol van de vrijwilligers voor Raakvlak betekent. “2019 was een goed jaar voor Raakvlak. Ik denk met plezier terug aan de publieksmomenten bij de opgravingen op het Beursplein, waar de Bruggelingen vanop de eerste rij het belangrijke werk dat Raakvlak doet konden meevolgen. Dit jaarverslag is een must voor al wie Brugge en zijn Ommeland een warm hart toedraagt”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. Het verslag kan worden nagelezen op https://raakvlak.be/2020/05/13/1673/