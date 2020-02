Jaarlijkse paddenoverzet is drie weken eerder dan normaal: “Dankzij uitzonderlijk zachte winter” Bart Huysentruyt

11 februari 2020

11u50 0 Brugge Op de kruising van de Jagersdreef met Doornstraat in Sint-Andries is dinsdag de eerste paddenoverzet georganiseerd. Kinderen van een school uit Sint-Kruis mochten meehelpen.

De padden zijn er vroeg bij dit jaar: normaal duurt het nog minstens drie weken voor de trekkende amfibieën worden waargenomen. “Dit jaar ontwaakten ze door de hoge temperaturen uitzonderlijk vroeg uit hun winterslaap”, klinkt het. “Zij vertrekken vanuit de beschutting van de bosgrond waar ze in sliepen in de richting van poelen en beken. Daar aangekomen paren ze en zetten ze eitjes af. Trekken doen ze tijdens de schemering of de vroege nacht. Hun voorkeur gaat uit naar vochtige omstandigheden.”

Natuurliefhebbers houden hun hart vast voor een late winter en de gevolgen voor de dieren. Maar eerst dreigt er ander gevaar. Wanneer een voertuig het pad van de padden, kikkers en salamanders kruist, is hun liefdestocht gedoemd. Tienduizenden amfibieën eindigen onder de wielen. “Overzetacties helpen het aantal slachtoffers terug te dringen”, zegt Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Door de overzetactie, in samenwerking met vrijwilligers, konden vorig jaar 628 padden, 1.131 kikkers en 195 salamanders worden gered.”

In heel Vlaanderen werden in 2019 in totaal 195.211 amfibieën overgezet met diverse acties. Geïnteresseerde (klas)groepen kunnen bij het Natuurcentrum terecht om onder begeleiding van een gids een overzetmoment mee te maken langs de Zeeweg of bij de Gemeneweidebeek. Hiervoor schrijf je in via natuurcentrum@brugge.be.