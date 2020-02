Jaar cel voor vechtersbaas die met mes uithaalde naar uitbater van café ‘t Santpoortje Siebe De Voogt

27 februari 2020

13u58 4 Brugge Twee Oost-Vlamingen zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een zware vechtpartij in het Brugse café ‘t Santpoortje. Eén van hen haalde met een mes uit naar het hoofd van de zaakvoerder en kreeg daarvoor een effectieve gevangenisstraf van één jaar.

De feiten speelden zich af in de nacht van 8 op 9 december. P.S. (32) uit Moerbeke en D.T. (37) uit Destelbergen waren aan het uitgaan in café ’t Santpoortje, maar vielen volgens het parket voortdurend klanten lastig. “De uitbater sprak hen aan en de beklaagden gingen akkoord om hun glas leeg te drinken en te vertrekken”, aldus de procureur. Van hun goede intenties kwam echter niet veel in huis. D.T. gaf plots een slag aan een klant, waarop de hel uitbarstte. De uitbater zette de dertiger en zijn kompaan met de hulp van enkele vaste klanten buiten, maar de vechtersbazen lieten zich niet zomaar doen. P.S. haalde plots een mes boven en haalde uit naar het hoofd van de zaakvoerder. “Het wapen kon afgeweerd worden door een kelner, maar raakte toch de bovenkant van het linkeroor van het slachtoffer. Die liep een kleine snijwonde op.”

De zaakvoerder snelde naar binnen, waarop P.S. en D.T. volgens het parket tafels en stoelen tegen de toegangsdeur begonnen te gooien. Uiteindelijk nam het duo de vlucht. De politie kon hen oppakken in een zijstraat van de Smedenstraat. P.S. had het mes nog in z’n zakken. De man kwam zich vorige maand persoonlijk verdedigen in de rechtbank. “Nadat we werden buitengezet, werden we plots omsingeld door het hele café”, stelde hij. “Ik haalde een mes boven, zodat ze ons met rust zouden laten. Ik heb nooit iemand willen verwonden.” De rechter hechtte niet al te geloof aan zijn verhaal en legde P.S. donderdagmorgen één jaar cel op. Zijn kompaan kreeg bij verstek vijf maanden cel met uitstel.