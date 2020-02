Jaar cel voor drugsverslaafde man die klant aanvalt in wassalon Siebe De Voogt

24 februari 2020

13u31 0 Brugge Een 36-jarige Oostendenaar heeft één jaar cel gekregen in een vreemd dossier van slagen en verwondingen. Jurgen H. viel anderhalf jaar geleden uit het niets een klant aan in een Brugs wassalon. “Hij was zodanig onder invloed van drugs dat hij dacht dat hij in Oostende was”, vertelde de procureur.

De feiten speelden zich op 11 november 2018 af in wassalon ’t Schaartje. Jurgen H. begon die dag amok te maken tegen een andere klant. “De beklaagde verdacht hem ervan kledij uit zijn wasmachine te hebben gehaald”, stelde de procureur. Op camerabeelden was daarentegen te zien dat de Oostendenaar bij het betreden van de zaak geen was bij zich had. Uit het niets deelde hij enkele slagen uit aan het slachtoffer. De man vluchtte weg en liep in paniek even verderop een bakkerij binnen. Ook daar kreeg hij nog enkele slagen te verwerken. H. werd gearresteerd, maar herinnerde zich een dag later niet veel meer van het incident. “Hij was zodanig onder invloed dat hij dacht dat hij nog in Oostende was.”

De man is geen onbekende voor het gerecht. Eind vorig jaar kreeg hij nog 37 maanden cel voor z’n aandeel bij de dood van een druggebruiker, al ging hij intussen wel in beroep tegen dat vonnis. In het dossier van de slagen kreeg H. maandagmorgen een effectieve gevangenisstraf van één jaar. De Oostendenaar had om een mildere straf gevraagd. “Ik verontschuldig me bij het slachtoffer”, zei hij tijdens de zitting. “Ik heb dit echt niet gewild. Kort voordien ben ik in Oostende enkele mensen tegengekomen. Zij moeten me iets gegeven hebben. Ik ben er twee weken niet goed van geweest.”