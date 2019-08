Italië op je bord en in je glas: L’UVA opent de deuren Bart Huysentruyt & Benny Proot

30 augustus 2019

16u15 32 Brugge In Sint-Andries gaat dit weekend L’UVA open. Dat is een nieuwe Italiaanse tapas- en wijnbar.

Al het lekkere wat Italië van noord tot zuid te bieden heeft, kan je straks in L’UVA — vrij vertaald als druiven — vinden. “We hebben een divers assortiment aan wijnen, gins, kazen, charcuterie en andere producten uit de Laars", zegt uitbater Karel Hessels, die samen met zakenpartner Kathleen Maes de bar opent. Hij is geen onbekende in de Brugse horeca. Het is zijn zesde uitbating. Hessels heeft onder meer ook de Charlie Rockets in de Langestraat, Pergola Kaffee en Carlito’s onder zijn hoede. Het is achter de pizzazaak Carlito’s in Sint-Andries dat de wijnbar is gevestigd. “Hier zat vroeger een fietsenmaker”, zegt hij. “We hebben de ruimte helemaal omgebouwd.” Er hoort ook een multifunctionele ruimte voor privébijeenkomsten bij. L’UVA is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens tussen 17 uur en middernacht.