Italiaanse verdachte van mensensmokkel uitgeleverd en aangehouden door Brugse onderzoeksrechter Siebe De Voogt

13 augustus 2020

17u38 0 Brugge De Brugse onderzoeksrechter heeft een 35-jarige Italiaan aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De man werd recent uitgeleverd aan ons land, nadat hij begin vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een bende die een Albanees probeerde te smokkelen naar het Verenigd Koninkrijk.

Twee mannen boden zich op 3 februari 2019 met hun Fiat Punto aan bij de grenspost aan de ferry Pride of York in Zeebrugge. Ogenschijnlijk ging het om twee Italianen, maar verder onderzoek bracht aan het licht dat één van hen in werkelijkheid een Albanees was die gebruik maakte van een Italiaanse identiteitskaart. De Italiaanse bestuurder werd gearresteerd en verbleef enige tijd in voorlopige hechtenis.

Het onderzoek ging echter verder en leidde de speurders tot bij een landgenoot van de man. M.G. (35) zou eveneens betrokken zijn geweest bij de mensensmokkel en werd recent opgehaald in Italië door agenten van de scheepvaartpolitie. De Brugse onderzoeksrechter besliste hem donderdag onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.“Feiten van mensensmokkel zijn vaak internationaal georganiseerd”, zegt procureur Frank Demeester. “Wanneer wij bepaalde feiten op heterdaad vaststellen, gaan we in eerste instantie de mensen arresteren die ter plaatse de feiten van mensensmokkel pleegden. Indien er echter mededaders betrokken waren, is het altijd de bedoeling hen evenzeer te identificeren en arresteren. Dit dossier is daar een mooi voorbeeld van.”