Italiaanse kunstenares wil beeldengroep van ‘t Zand in 3D reconstrueren Bart Huysentruyt

31 oktober 2019

12u28 0 Brugge De Italiaanse kunstenares Livia Canestraro (82) wil de beeldengroep, die vroeger de fontein op ‘t Zand in Brugge sierde, reconstrueren via 3D-technologie.

De bronzen beelden zijn sinds de vernieuwing van 't Zand niet meer teruggekeerd. Meer nog: ze werden vorig jaar gestolen vanop een terrein aan De Blauwe Toren in Brugge. De beelden lagen daar in afwachting van een nieuwe toekomst in het Koning Albertpark. Sinds de diefstal is er niks meer van de beeldengroep vernomen, tot grote spijt van Canestraro en haar familie. Zij maakte de beeldengroep destijds, samen met haar overleden man Stefaan Depuydt. De Italiaanse kunstenares roept nu op om massaal foto’s van de gestolen beeldengroep te bezorgen en zo het kunstwerk te kunnen reconstrueren.