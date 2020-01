Italiaan moet voor rechter verschijnen voor mensensmokkel via haven van Zeebrugge Siebe De Voogt

10 januari 2020

14u14 0 Brugge Een 60-jarige Italiaan is door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank in een zaak van mensensmokkel. Melchiorre F. werd betrapt in de haven van Zeebrugge toen hij een Albanees naar het Verenigd Koninkrijk wilde smokkelen, maar stelt dat hij bedreigd werd door een mensensmokkelbende.

De zestiger reisde op 26 september naar België vanuit het Britse Sheffield, waar hij woonde. Hij kwam hier een jonge Albanees oppikken om hem naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Het duo bood zich in de vooravond aan bij P&O Ferries in Zeebrugge, maar de grenscontroleurs doorzagen hun plannetje. De 20-jarige Albanees had valse Italiaanse papieren op zak en viel dus snel door de mand. De 60-jarige Italiaan werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Melchiorre F. bekent zijn betrokkenheid, maar verklaart dat hij in Engeland werd onder druk gezet door een mensensmokkelbende. Hij werd naar eigen zeggen 2.000 euro beloofd en zou bedreigd geweest zijn door de smokkelaars. De man staat in Frankrijk alvast al gekend voor gelijkaardige feiten. De raadkamer verwees hem vrijdagmorgen door naar de correctionele rechtbank. Het proces gaat wellicht binnen een drietal weken van start. Melchiorre F. blijft nog minstens tot de uitspraak in de cel.