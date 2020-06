Italiaan krijgt straf met uitstel voor smokkel van moeder en twee kinderen in haven van Zeebrugge Siebe De Voogt

24 juni 2020

13u28 0 Brugge Een 48-jarige Italiaan heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel met uitstel gekregen voor mensensmokkel. Giuseppe I. probeerde vorig jaar een moeder en haar twee kinderen naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen via de haven van Zeebrugge. De vrouw zelf kreeg ook 6 maanden cel voor het gebruik van een vals stuk.

Een wagen met Italiaanse nummerplaat bood zich op 23 maart vorig jaar aan bij de grenscontrole aan de P&O Ferry “Pride of Bruges”. Aanvankelijk leek aan boord een Italiaans gezin te zitten dat naar het Verenigd Koninkrijk aan het reizen was. Verdere controle bracht echter aan het licht dat de drie passagiers valse Italiaanse papieren bij zich hadden. De vrouw en haar twee kinderen van 8 en 11 jaar oud bleken in werkelijkheid van Albanië afkomstig te zijn. Giuseppe I., hun chauffeur, bleek niet aan zijn eerste reis naar Engeland toe te zijn. Naar eigen zeggen was het hem al twee keer gelukt vanuit Calais. Bij een derde poging daar liep I. tegen de lamp, maar mocht hij na verhoor beschikken.

Volgens zijn advocate Nadia Lorenzetti werd haar cliënt geronseld in de fabriek waar hij werkte. Ze drong met succes aan op een straf met uitstel. “Ze maken die mannen wijs dat ze mensen kunnen helpen”, pleitte ze. “Mijn cliënt mocht na twee maanden voorhechtenis de gevangenis verlaten. Ik ben ervan overtuigd dat hij nooit nog dergelijke feiten zal plegen.”