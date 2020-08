Is het niet door corona, dan wel door de hittegolf: Brugse koetspaarden rijden niet uit Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

14u02 0 Brugge De hittegolf die ons land doormaakt, zorgt ervoor dat de Brugse koetspaarden niet uitrijden. Dat heeft de stad Brugge, in samenspraak met de koetsiers, beslist.

“We zien nauw toe op de gezondheidstoestand van de paarden”, zegt waarnemend burgemeester Mathijs Goderis (sp.a). “Vanaf 30 graden in de schaduw rijden de paarden niet uit of stoppen ze met rijden. De weersvoorspelling geeft dergelijke hoge temperaturen aan. Het is dus niet verantwoord om de Brugse koetspaarden de komende dagen van stal te halen. Van zodra de temperaturen weer zakken, zullen de paarden weer in het Brugse straatbeeld te zien zijn. Het welzijn van de dieren primeert.”

Tijdens de coronacrisis bleven de paarden lange tijd op stal en in de weide. Nu moeten ze dus weer gedwongen van de straat af.