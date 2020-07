Is danscafé Ma Rica Rokk grote slachtoffer van lockdown? Zaak blijft gesloten Bart Huysentruyt

05 juli 2020

16u52 0 Brugge Terwijl de terrasjes op ‘t Zand in Brugge gezellig vollopen na de verplichte sluiting van de horeca door de coronacrisis, blijven de deuren van het legendarische danscafé Ma Rica Rokk gesloten.

Het valt voorbijgangers al langer op: sinds de verplichte lockdown voor de horeca na de uitbraak van het coronavirus blijven de deuren van Ma Rica Rokk gesloten. Het dans- en jongerencafé deed het nochtans voor de verplichte sluiting goed. Net als de voorbije decennia zat het er altijd goed vol en kwamen jongeren na schooltijd er vaak nog iets drinken.

Op Facebook staat het zo: ‘Beste klanten, wegens onvoorziene omstandigheden kan de heropening op zaterdag 13 juni niet doorgaan.” Uitbaters Samy en Arno zouden failliet zijn volgens de buren. Al wordt dat nieuws niet bevestigd. “Erg jammer", reageert Francis Vandendorpe, zelf zaakvoerder tussen 1985 en 1999 en later nog eens tussen 2007 en 2015. “Samen met café Pick en De Vuurmolen was Ma Rica Rokk voor vele Bruggelingen hun jeugd. Ik hoop dat de deuren snel weer openen. Dit is toch een icoon in het Brugse uitgaansleven.”