Inwoners van Zeebrugge hekelen overlast door transmigranten na nieuwe auto-inbraak Mathias Mariën

07 mei 2020

10u41 9 Brugge Een inwoner van Zeebrugge is maandagnacht voor de tweede keer in korte tijd het slachtoffer geworden van auto-inbrekers.

De overlast door transmigranten is volgens buurtbewoners de jongste tijd opnieuw gestegen. Vooral auto’s worden vaak geviseerd. Zo ook maandagnacht, toen dieven kledij, geld en parfum uit een wagen meenamen. Inwoners van Zeebrugge zijn verontrust.

Ondertussen heeft het stadsbestuur een brief uitgestuurd naar alle Zeebruggenaars om te melden dat het de situatie wel degelijk ernstig neemt, maar dat het aantal transmigranten tegelijk ook gehalveerd is in vergelijking met vorig jaar. De kleine criminaliteit stijgt daarentegen wel. De politie onderzoekt alle incidenten.