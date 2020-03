Inwoners Male niet opgezet met maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan: “Zullen bijna volledig afgesloten zitten” Mathias Mariën

08u10 0 Brugge De beslissing van het Brugs stadsbestuur om het sluipverkeer in de Vijversdreef-wijk in Male tegen te gaan door de verkeerssituatie te veranderen, stoot op heel wat onbegrip van de lokale bewoners én handelaars. Ze overwegen nu zelfs om een petitie op te starten.

Van 1 mei tot 31 oktober wordt de wijk zes maanden lang op drie plaatsen ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. Dat wil zeggen dat de straten dus niet meer doorkruist kunnen worden. Dat is het geval voor de Vijversdreef ter hoogte van de Maalse Steenweg, Bos en Lommer op het kruispunt met de Houtzagerijstraat en de Lodewijk van Malestraat ter hoogte van de Perderijnstraat. Ook alle bestemmingsverkeer voor deze wijk zal dus via de Doornhut of Brieversweg de wijk in of uit moeten rijden. De stad wil er het verkeer, de hoge snelheid en het zwaar vervoer aanpakken. Het regent al tien jaar klachten.

Onbegrip

Die beslissing kan echter op weinig sympathie rekenen bij heel wat inwoners van Male. Zij vrezen plots volledig afgesloten te zitten én moeten plots een veel langere weg afleggen om de deelgemeente buiten te rijden richting Maalse Steenweg. Ook enkele handelaars zullen plots meer afgesloten zitten. Bovendien wordt gevreesd voor té veel verkeer in de Doornhut en Brieversweg eenmaal de maatregelen van kracht zijn. Er wordt nu gedacht aan een petitie in de hoop het stadsbestuur op andere gedachten te brengen. Zij lieten eerder al verstaan dat er een grondige evaluatie zal gebeuren op basis van een schriftelijke bevraging van de bewoners van de wijk en betrokkenen, en objectief verzamelde gegevens over de verkeersintensiteit.