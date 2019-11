Intrede sint wordt nog grootser Bart Huysentruyt

06 november 2019

10u37 0 Brugge De intrede van Sinterklaas en zijn 22 zwarte pieten in Brugge is straks weer wat grootser dan voorheen. Dat komt omdat er meer muziek en livestream op de brug zal zijn. “En de pieten brengen extra snoepjes mee”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a).

Sinterklaas in Brugge: dat is niet echt te vergelijken met de groots opgezette show in Antwerpen. Maar de Breydelstad maakt nu toch al enkele jaren serieus werk van een opwaardering van het feest, want duizenden mensen komen er speciaal voor naar Brugge afgezakt. “We zijn er ons van bewust dat het een jaarlijkse afspraak is die aan belang heeft gewonnen”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Dus nemen we de beleving er rond heel serieus.”

Pietenshow

De traditionele ingrediënten, zoals de vaart van de sint op de Brugse reien van het Grootseminarie tot aan de Vismarkt, blijven behouden. Onderweg zal heel wat snoep worden uitgedeeld. Om 13.30 uur vertrekt het gezelschap aan het seminarie. En om 14 uur volgt er een show op de Burg. “We zaten de afgelopen jaren met een publiek dat op de Burg stond te wachten op de sint. Vaak wisten die mensen niet wat er precies gaande was. Dat proberen we dit jaar te verhelpen met extra animatie”, zegt Goderis.

Concreet komt er discomuziek met optredens op de Burg en zal de integrale tocht van de sint en zijn pieten langs de reien gefilmd worden. Er wordt zelfs gezorgd voor wat interviews langs het parcours. “Zo vullen we die leemte een beetje op en worden de mensen op de Burg al opgewarmd voor de grote intrede van de sint.”

Daarna stapt de sint in een koets richting Concertgebouw. Iedereen kan met hem meewandelen tot aan ‘t Zand. Vanaf 15.30 uur is er dan een zotte pietenshow, georganiseerd door de Gezinsbond. Leden betalen 7 euro, niet-leden 10 euro. Vaak kunnen er nog aan de deur tickets gekocht worden, of je kan nu al terecht bij In&Uit. De stad Brugge trekt 4.500 euro uit voor de organisatie van het evenement.