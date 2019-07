Internationale circusartiesten schitteren in Cirque Plus én de wijken Bart Huysentruyt

04 juli 2019

08u00 0 Brugge Eén keer per jaar zwaaien de poorten van het Grootseminarie in Brugge open voor Cirque Plus. Artiesten uit binnen- en buitenland brengen op 12, 13 en 14 juli circus van de bovenste plank.

Dit jaar tovert organisator Brugge Plus vzw twee bijzonderheden uit zijn hoed: een creatief platform voor jonge internationale circusbeloften en sociaal circus. Regisseur Gab Bondewel werkt momenteel samen met vijf jonge circusbeloften aan de gloednieuwe voorstelling: By Heart. Hun vuurdoop krijgen ze tijdens de Uitwijken Circustoer van 6 tot 10 juli. Daarvoor repeteren ze volop in de creatieve ontmoetingsplek House of Time aan de oude Gistfabriek die vanaf 7 juli elke zondag open is voor het publiek.

Cirque Plus is met 10.000 bezoekers een topper op de Brugse agenda voor kinderen. Alle voorstellingen vanaf 13.30 uur zijn gratis. De Uitwijken Circustoer start op zaterdag 6 juli om 19 uur in Lissewege.