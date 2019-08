Interesse in nieuw winterdorp is nu al groot Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

20u43 0 Brugge De stad Brugge gaat op zoek naar een uitbater voor het nieuwe Winterterras in het Minnewaterpark. Dat terras houdt twee uitbatingen in: die van de nieuwe kunstijspiste én het aanpalende pop-upterras. “De interesse is nu al groot voor de horeca-uitbating”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Het stadsbestuur heeft de opdracht gegeven om vanaf dit jaar een andere invulling te geven aan het kerstgebeuren in Brugge. De rode draad doorheen deze invulling is het verbeteren van de belevingskwaliteit voor zowel bezoekers als inwoners. Daarbij staat duurzaamheid centraal. Dat is meteen ook de reden waarom de natuurijspiste op de Markt verdwijnt. Het Brugs Handelscentrum blijft verantwoordelijk voor de kerstchalets in het centrum. De ijspiste werd uitgebaat door de Brugse Zwemkring. “Zij zijn opnieuw geïnteresseerd om ook de kunstijspiste uit te baten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

In de plaats komt er een energie neutrale kunst-ijspiste op het Minnewater met aanpalend een winterterras. Het lichtconcept en de kunst-ijspiste met de winterbar vinden plaats van 22 november 2019 tot 5 januari 2020. Brugge Plus staat in voor de realisatie van beide. In het kader van deze nieuwe invulling is Brugge Plus op zoek naar een uitbater voor het Winterterras 2019. De uitbating wordt toegekend voor één jaar. Na de eerste editie wordt de kunst-ijspiste op het water met aanpalend winterterras geëvalueerd. Indien het winterterras voortgezet wordt op middellange termijn, zal dit onderwerp zijn van een nieuwe oproep met aangepaste voorwaarden voor een periode van minimum 3 jaar. “De uitbating van het terras, een pop-up horecazaak, gaan we toewijzen aan een lokale handelaar", zegt de burgemeester. “Er zijn al heel veel geïnteresseerden. Net als bij de zoektocht naar een nieuwe uitbater voor ‘t Zandlopertje in Zeebrugge zien we veel enthousiasme. We willen van dat winterterras aan het Minnewater echt een succes maken.”

Wandelroutes

Nog één van de concrete veranderingen is dat er een nieuw lichtconcept komt met verschillende belevingsplekken van het Stationsplein naar ’t Zand en twee wandelroutes: van het Station naar het Wijngaardplein en van het Station naar ’t Zand. Wie zich geroepen voelt om mee te doen, moet een voorstel indienen met een beschrijving van het concept, een plan van aanpak en een voorstel voor de menukaart (eten en drank). Indiening dient te gebeuren ten laatste op 30 augustus aan Brugge Plus vzw, Lange Vesting 112, 8200 St-Andries of per mail aan lieve.moeremans@bruggeplus.be.