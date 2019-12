Inloophuis ‘t Sas, voor mensen die het moeilijk hebben, bestaat vijftien jaar Bart Huysentruyt

Inloophuis 't Sas is al vijftien jaar een unieke ontmoetingsplek in het hartje van Brugge.

Die unieke verjaardag is zopas gevierd. Eind 2004 werd het officieel geopend met een kerstfeestje. De deur staat er open voor iedereen, en in het bijzonder voor mensen die tijdelijk moeilijk of geen aansluiting vinden met de samenleving. “We mogen dit inloophuis gerust één van de warmste locaties van de stad noemen”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (sp.a). “In Inloophuis ’t Sas kunnen bezoekers terecht voor een kop koffie, een kom soep, een ontbijt, frisdrank en, indien ze daar nood aan hebben, een deugddoende babbel.” De groepsmedewerkers van het Inloophuis organiseren heel wat activiteiten voor de bezoekers. Die kunnen ook gratis gebruikmaken van een computer en een wifiverbinding. Bezoekers aan Inloophuis ’t Sas kunnen een douche nemen, of de wasmachine en droogkast gebruiken. Mensen zonder onderdak kunnen hier zelfs een postadres aanvragen, of een kastje gebruiken om wat persoonlijke spullen in onder te brengen.

Sinds december 2017 is er bovendien elke vrijdag een antennepost van Dokters van de Wereld geopend. Mensen die om de één of andere reden moeilijk toegang hebben tot reguliere medische zorg, kunnen hier rekenen op een gratis consultatie bij de dokter en een verpleegkundige. Vrijwilligers zorgen er voor de begeleiding.