Ingebroken in auto op B-Parking in Brugge Bart Boterman

15 maart 2020

13u47 88 Brugge Op de B-Parking in centrum Brugge is zaterdagnacht ingebroken in een Volkswagen Polo. Het raam van de auto is ingeslagen en er werd een rode rugzak van het merk Supreme gestolen.

Eigenaar Mike Deprez uit Brugge werd naar eigen zeggen zondagmorgen opgebeld door de politie, die dan weer verwittigd was door een buurtbewoonster die de wagen met ingeslagen raam zag staan. “Ik roep getuigen op om de politie van Brugge te verwittigen”, zegt hij. In de gestolen rugzak zat kledij en een flesje parfum. “Ik denk dat het om de rugzak zelf te doen was omdat het merk telkens beperkte oplages maakt. Je kan de rugzakken enkel online kopen als je er snel bij bent. Daarna gaan de prijzen snel in de lucht. Ik zie geen andere verklaring want er lag geen geld in de wagen”, aldus Mike Deprez.