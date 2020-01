Infostand over rioleringswerken Katelijnestraat in Huis van de Bruggeling Bart Huysentruyt

17 januari 2020

18u02 0 Brugge Er staat een infostand over de rioleringswerkzaamheden en heraanleg van de Katelijnestraat in het Huis van de Bruggeling. De infopanelen blijven tot 25 februari staan.

Aannemer Willemen Infra NV geeft uitleg over zijn werkmethode, bereikbaarheid en leefbaarheid. Er is ook een infopaneel met informatie over de communicatie en de omleidingen. Ook het plan van de heraanleg hangt er uit. Een infobord geeft uitleg over de hinder- en sluitingspremie en over het aanplanten van een gevelplant. Bij deze twee panelen ligt een infofolder. Enkele bewoners zouden door de rioleringswerken al te maken hebben met scheuren in de huizen, maar het is niet duidelijk of dat door de werken is. Een stabiliteitsexpert ging al ter plaatse.